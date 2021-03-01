Тамбовская область получит дополнительные средства на ремонт дорог

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Тамбовская область получит дополнительные 531 млн рублей на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Тамбовская область получит дополнительные средства на ремонт дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональную администрацию.

Дополнительное финансирование направят на приведение в нормативное состояние автодорог регионального (межмуниципального) значения и улично-дорожной сети Тамбовской городской агломерации.

Кроме того, на реализацию нацпроекта из бюджета области в 2021 году выделено более 182,3 млн рублей.

«За счёт этих средств капитально отремонтируют автомобильную дорогу регионального значения «Тамбов — Котовск — Покрово-Пригородное» (через КПД), а также продолжат начатый в 2020 году ремонт переходящих объектов автомобильных дорог на улицах Воронежская, 1-я Полковая и Южная Тамбова», — уточнили в администрации.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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