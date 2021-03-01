В Севастополе начали подготовку к курортному сезону

В Севастополе начали подготовку пляжей к курортному сезону.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на правительство города.

«Мы расконсервируем 34 пляжные территории. Начинаются у нас объезды с операторами — представителями, которые занимаются именно содержанием пляжных территорий», — сказал глава Департамента городского хозяйства Евгений Горлов на аппаратном совещании.

Также он заявил, что ведомством контролируется наличие инвентаря, которым должны быть оборудованы пляжи, прохождение разрешительных процедур.

Ранее, как сообщало ФАН, стали известны самые популярные направления для путешествий весной в России.