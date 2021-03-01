В Тюменской области наградили пожарного, спасшего более 100 человек

В Тюменской области медалью «За отвагу» наградили пожарного, спасшего более 100 человек.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Награду вручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Прапорщик внутренней службы Александр Дружинин — командир отделения пожарно-спасательной части. За 16 лет службы он спас более 100 человек. Был представлен к медалям «За воинскую доблесть», «За отвагу на пожаре».

«Когда мы приезжаем на пожар, страх уходит в сторону. И только когда возвращаешься в подразделение, тогда приходит осознание ситуации», — заявил он.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.