В Тюменской области наградили пожарного, спасшего более 100 человек

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В Тюменской области медалью «За отвагу» наградили пожарного, спасшего более 100 человек.
В Тюменской области наградили пожарного, спасшего более 100 человек
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Награду вручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Прапорщик внутренней службы Александр Дружинин — командир отделения пожарно-спасательной части. За 16 лет службы он спас более 100 человек. Был представлен к медалям «За воинскую доблесть», «За отвагу на пожаре».

«Когда мы приезжаем на пожар, страх уходит в сторону. И только когда возвращаешься в подразделение, тогда приходит осознание ситуации», — заявил он.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.

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