В двух парках Петербурга высадят более 47 тысяч растений
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«В Московском парке Победы к концу февраля специалисты уже распикировали, то есть рассадили в индивидуальные ёмкости, 14 тыс. двулетних виол Виттрока. К сегодняшнему дню также высеяны 5 тыс. гацаний, 7 тыс. флоксов, 4 тыс. лобелий и 8 тыс. цинерарий», — прокомментировали в комитете.
В Приморском парке Победы также готовятся высадить более 9,5 тыс. многолетников 50 разных сортов. В общей сложности в оранжереях взрастят порядка 47 тыс. растений.
Также в этом году в городе будет высажено почти 11 тыс. деревьев, около 66 тыс. кустарников и 5 млн двулетних и однолетних цветочных растений.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», почти 280 га лесов высадят в Крыму в 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».