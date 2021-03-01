В двух парках Петербурга высадят более 47 тысяч растений

В оранжереях Московского и Приморского парков Победы Санкт-Петербурга начали готовить растения и цветы для украшения города. Об этом рассказали в городском Комитете по благоустройству.

Об этом сообщает kp.ru.

«В Московском парке Победы к концу февраля специалисты уже распикировали, то есть рассадили в индивидуальные ёмкости, 14 тыс. двулетних виол Виттрока. К сегодняшнему дню также высеяны 5 тыс. гацаний, 7 тыс. флоксов, 4 тыс. лобелий и 8 тыс. цинерарий», — прокомментировали в комитете.

В Приморском парке Победы также готовятся высадить более 9,5 тыс. многолетников 50 разных сортов. В общей сложности в оранжереях взрастят порядка 47 тыс. растений.

Также в этом году в городе будет высажено почти 11 тыс. деревьев, около 66 тыс. кустарников и 5 млн двулетних и однолетних цветочных растений.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», почти 280 га лесов высадят в Крыму в 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».