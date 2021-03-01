Роспотребнадзор выявил нарушения в 14 COVID-стационарах Петербурга

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу с начала года выявило нарушения в 14 стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом.

«В рамках установленных полномочий должностными лицами управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в январе — феврале в отношении 14 стационаров города Санкт-Петербурга, перепрофилированных для приёма пациентов с ОРВИ, пневмонией и новой коронавирусной инфекцией, проведены надзорные мероприятия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, по данным ведомства, нарушается порядок учёта и регистрации инфекционных болезней, не проводится учёт и регистрация случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Кроме того, не в полной мере проводится лабораторное обследование больных с внебольничными пневмониями на респираторные вирусы и бактериальную микрофлору.

Также найдены нарушения в 37 государственных и частных лабораториях, где проводится диагностика коронавируса. В результате приостановлена деятельность четырёх из них, также возбуждён ряд дел об административных правонарушениях.