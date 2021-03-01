В Казани возбудили дело по факту нападения на полицейского в аэропорту

В Казани возбудили уголовное дело в отношении пассажира, напавшего на сотрудника полиции в аэропорту. Об этом рассказали в Приволжском управлении Следственного комитета на транспорте.

Об этом сообщает «Реальное время».

По данным следствия, 21 февраля уроженец Таджикистана из-за вызывающего поведения по отношению к работникам аэропорта был доставлен в помещение полиции, расположенное в аэропорту.

Когда у задержанного проверяли документы, он нанёс удар головой в лицо сотруднику транспортной полиции.

Ведётся следствие, подозреваемый арестован.

По сообщениям Newinform, в январе пассажир с судимостью устроил погром в поезде, который следовал из Адлера в Пермь.