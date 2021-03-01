В Казани возбудили дело по факту нападения на полицейского в аэропорту
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
По данным следствия, 21 февраля уроженец Таджикистана из-за вызывающего поведения по отношению к работникам аэропорта был доставлен в помещение полиции, расположенное в аэропорту.
Когда у задержанного проверяли документы, он нанёс удар головой в лицо сотруднику транспортной полиции.
Ведётся следствие, подозреваемый арестован.
По сообщениям Newinform, в январе пассажир с судимостью устроил погром в поезде, который следовал из Адлера в Пермь.