В Казани возбудили дело по факту нападения на полицейского в аэропорту

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В Казани возбудили уголовное дело в отношении пассажира, напавшего на сотрудника полиции в аэропорту. Об этом рассказали в Приволжском управлении Следственного комитета на транспорте.
В Казани возбудили дело по факту нападения на полицейского в аэропорту
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

По данным следствия, 21 февраля уроженец Таджикистана из-за вызывающего поведения по отношению к работникам аэропорта был доставлен в помещение полиции, расположенное в аэропорту.

Когда у задержанного проверяли документы, он нанёс удар головой в лицо сотруднику транспортной полиции.

Ведётся следствие, подозреваемый арестован.

По сообщениям Newinform, в январе пассажир с судимостью устроил погром в поезде, который следовал из Адлера в Пермь.

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