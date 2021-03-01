В Татарстане рассказали о планах строительства Большого Казанского кольца

Из выделенных регионам России 100 млрд рублей на строительство и ремонт дорог часть средств будет направлена на строительство Большого Казанского кольца, сообщает Миндортранс Татарстана.

Об этом информирует «Реальное время».

Согласно сообщению ведомства, 27 млрд рублей будет выделено на ремонт дорог в 58 регионах. Остальная часть будет направлена на капиталоёмкие мероприятия в субъектах, в частности на строительство Большого Казанского кольца в Татарстане.

Всего на развитие дорог дополнительные средства получат 69 регионов России. На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят ещё 53,8 млрд рублей.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».