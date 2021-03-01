В Татарстане рассказали о планах строительства Большого Казанского кольца

Короткая ссылка
Из выделенных регионам России 100 млрд рублей на строительство и ремонт дорог часть средств будет направлена на строительство Большого Казанского кольца, сообщает Миндортранс Татарстана.
В Татарстане рассказали о планах строительства Большого Казанского кольца
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом информирует «Реальное время».

Согласно сообщению ведомства, 27 млрд рублей будет выделено на ремонт дорог в 58 регионах. Остальная часть будет направлена на капиталоёмкие мероприятия в субъектах, в частности на строительство Большого Казанского кольца в Татарстане.

Всего на развитие дорог дополнительные средства получат 69 регионов России. На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят ещё 53,8 млрд рублей.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить