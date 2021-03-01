В Татарстане рассказали о планах строительства Большого Казанского кольца
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Об этом информирует «Реальное время».
Согласно сообщению ведомства, 27 млрд рублей будет выделено на ремонт дорог в 58 регионах. Остальная часть будет направлена на капиталоёмкие мероприятия в субъектах, в частности на строительство Большого Казанского кольца в Татарстане.
Всего на развитие дорог дополнительные средства получат 69 регионов России. На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят ещё 53,8 млрд рублей.
Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».