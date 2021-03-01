В Татарстане 110 человек провакцинированы от коронавируса за сутки

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За минувшие сутки в Татарстане от коронавирусной инфекции провакцинированы 110 человек.
В Татарстане 110 человек провакцинированы от коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на данные оперштаба по региону.

Всего в республике по состоянию на 1 марта от коронавируса привились 81 753 человека.

Второй компонент вакцины получили 13 742 человека. Среди них граждан старше 60 лет — 42%.

Темп прироста заболеваемости в республике составляет 0,3% — 52 новых случая за сутки.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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