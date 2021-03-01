В Москве рассказали о переименовании трёх станций МЖД

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Пресс-служба АО «Центральная ППК» сообщает, что станции МЖД Коломенское, Тушино и Перово с 25 марта получат новые названия.
В Москве рассказали о переименовании трёх станций МЖД
  • РИА Новости

«Станция Коломенское Павелецкого направления и Тушино Рижского будут носить названия Варшавская и Тушинская — они находятся рядом с одноимёнными станциями метро. Станцию Перово Казанского направления переименуют в Чухлинку, поскольку она расположена рядом со станцией Горьковского направления, носящей такое же название», — цитирует сообщение «Москва 24».

Отмечается, что такие изменения позволят пассажирам проще ориентироваться и строить свой маршрут с учётом пересадок.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», в 2021 году в Москве собираются открыть 11 новых станций метро. Все они будут частью Большой кольцевой линии (БКЛ).

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