Воробьёв прокомментировал ситуацию с движением транзитных грузовиков

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал перенос движения транзитных грузовиков тяжелее 12 т с МКАД на ЦКАД.
Воробьёв прокомментировал ситуацию с движением транзитных грузовиков
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Уже сейчас совместно с Москвой мы предприняли ряд мероприятий, цель которых — вывести транзитный транспорт, а это десятки тысяч автомобилей в день, на объездную дорогу. Знаю, что очень подробно и плотно работает ГИБДД, дорожный и транспортный блоки... Мы уже видим первые результаты — я прошу эту работу продолжать», — сказал Андрей Воробьёв.

Также глава региона отметил, что власти сейчас занимаются вопросом появления на ЦКАД бессветофорного движения и дополнительных съездов.

По его словам, главное, чтобы жителям региона было комфортно передвигаться. В частности, для этого грузовой трафик должен быть грамотно распределён.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», власти Казани рассказали о планах по строительству и ремонту дорог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить