Воробьёв прокомментировал ситуацию с движением транзитных грузовиков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал перенос движения транзитных грузовиков тяжелее 12 т с МКАД на ЦКАД.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Уже сейчас совместно с Москвой мы предприняли ряд мероприятий, цель которых — вывести транзитный транспорт, а это десятки тысяч автомобилей в день, на объездную дорогу. Знаю, что очень подробно и плотно работает ГИБДД, дорожный и транспортный блоки... Мы уже видим первые результаты — я прошу эту работу продолжать», — сказал Андрей Воробьёв.

Также глава региона отметил, что власти сейчас занимаются вопросом появления на ЦКАД бессветофорного движения и дополнительных съездов.

По его словам, главное, чтобы жителям региона было комфортно передвигаться. В частности, для этого грузовой трафик должен быть грамотно распределён.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», власти Казани рассказали о планах по строительству и ремонту дорог.