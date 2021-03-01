В Омской области подвели итоги инспекционных проверок по соблюдению режима ограничений

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В Министерстве региональной безопасности Омской области сообщили об итогах проверок по соблюдению режима ограничений.
В Омской области подвели итоги инспекционных проверок по соблюдению режима ограничений
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Об этом пишет Gorod55.

Во время рейдов на общественном транспорте с 22 по 28 февраля специалисты выявили десять нарушений. С начала действия режима ограничений составлено 628 протоколов об административных нарушениях. Оштрафованы за нарушение масочного режима 286 водителей, 34 перевозчика и 308 омичей.

Рейды прошли в торговых центрах, магазинах, кафе и ресторанах. По итогам проверок завели 105 административных дел. За время проведения рейдов на владельцев торговых точек и общепита составили 554 протокола, на посетителей — 5811.

Всего за время пандемии на физлиц составили 11 426 протоколов на 14 172 000 рублей. Также суды оштрафовали юрлиц и индивидуальных предпринимателей на 7 796 000 рублей.

Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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