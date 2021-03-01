Экс-глава Пенсионного фонда стал старшим советником гендиректора РЖД

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Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД.
Экс-глава Пенсионного фонда стал старшим советником гендиректора РЖД
  • РИА Новости

«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост руководителя Пенсионного фонда России, освободив от этой должности Максима Топилина.

11 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что глава Пенсионного фонда России Максим Топилин может покинуть пост.

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