Экс-глава Пенсионного фонда стал старшим советником гендиректора РЖД

Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД.

«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост руководителя Пенсионного фонда России, освободив от этой должности Максима Топилина.

11 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что глава Пенсионного фонда России Максим Топилин может покинуть пост.