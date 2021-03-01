В Минпромторге рассказали о ситуации в химической промышленности

Заместитель главы Минпромторга России Михаил Иванов прокомментировал ситуацию в химической промышленности.

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«При поддержке Минпромторга многие переориентировали свои мощности на выпуск кожных антисептиков и дезсредств, медицинских перчаток, защитных очков и щитков. Это позволило наладить бесперебойные поставки такой продукции в медицинские организации и обеспечить население необходимыми средствами индивидуальной защиты», — отметил Михаил Иванов.

С марта по июнь 2020-го удалось нарастить мощности по производству кожных антисептиков в восемь раз, медицинских перчаток — в десять раз и защитных очков — более чем в пять раз.

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, объём отгруженных товаров химкомплекса составил около 4,6 трлн рублей, хотя ещё в первом полугодии 2020-го объёмы производства в химкомплексе снизились на 1—2%.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», в Москве рассказали о работе столичного авиапрома.