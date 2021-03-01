В Москве подвели итоги работы портала «Московское долголетие»

За время работы проекта «Московское долголетие» к нему присоединились 380 тыс. участников.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Во время пандемии коронавируса проект перешёл в дистанционный формат. В октябре 2020 года появились два новых онлайн-направления — «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии».

«Несмотря на то что старшее поколение во время пандемии оказалось в группе риска, проект ни на один день не останавливал свою работу и помог москвичам серебряного возраста сохранить физическую активность и бодрость духа в самые сложные дни домашнего режима», — заявил глава Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Ранее телеканал «360» сообщил, что новый клуб проекта «Активное долголетие» заработал в Химках.