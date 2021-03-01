В Артёме потушен пожар в бизнес-центре

Короткая ссылка
В Артёме (Приморский край) пожарные потушили пожар в бизнес-центре «Сангурай».
В Артёме потушен пожар в бизнес-центре
  • © РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как рассказали в краевом МЧС, спасатели установили, что загорелся автомобильный магазин — на трёхэтажном здании воспламенилась крыша. Общая площадь горения составила около 1 тыс. кв. м.

Из здания эвакуировали 20 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении пожара принимали участие 45 человек личного состава с привлечением 11 единиц техники.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, установлены возможные причины пожара в высотке в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить