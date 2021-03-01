В Артёме потушен пожар в бизнес-центре

В Артёме (Приморский край) пожарные потушили пожар в бизнес-центре «Сангурай».

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как рассказали в краевом МЧС, спасатели установили, что загорелся автомобильный магазин — на трёхэтажном здании воспламенилась крыша. Общая площадь горения составила около 1 тыс. кв. м.

Из здания эвакуировали 20 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении пожара принимали участие 45 человек личного состава с привлечением 11 единиц техники.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, установлены возможные причины пожара в высотке в Екатеринбурге.