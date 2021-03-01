В Артёме потушен пожар в бизнес-центре
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Как рассказали в краевом МЧС, спасатели установили, что загорелся автомобильный магазин — на трёхэтажном здании воспламенилась крыша. Общая площадь горения составила около 1 тыс. кв. м.
Из здания эвакуировали 20 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
В тушении пожара принимали участие 45 человек личного состава с привлечением 11 единиц техники.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, установлены возможные причины пожара в высотке в Екатеринбурге.