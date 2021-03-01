Открытое горение на заводе в подмосковном Одинцове ликвидировано

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Открытое горение на Внуковском заводе огнеупорных изделий в подмосковном Одинцове ликвидировано на площади 2,4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В 03:07 спасатели объявили локализацию пожара на площади 2400 кв. м.

«В 06:22 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что к тушению пожара привлечены 56 человек, задействовано 19 единиц техники.

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