Открытое горение на заводе в подмосковном Одинцове ликвидировано
Открытое горение на Внуковском заводе огнеупорных изделий в подмосковном Одинцове ликвидировано на площади 2,4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В 03:07 спасатели объявили локализацию пожара на площади 2400 кв. м.
«В 06:22 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что к тушению пожара привлечены 56 человек, задействовано 19 единиц техники.
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