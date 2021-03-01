Открытое горение на заводе в подмосковном Одинцове ликвидировано

Открытое горение на Внуковском заводе огнеупорных изделий в подмосковном Одинцове ликвидировано на площади 2,4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.