В Москве несколько автомобилистов перекрыли Варшавское шоссе

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В Москве несколько машин устроили опасные манёвры и спровоцировали перекрытие автомобильного движения на Варшавском шоссе.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«В 15:30 на Варшавском шоссе, 95с2, несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные манёвры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. ЦОДД выявил марки и номера авто нарушителей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в манёврах принимали участие восемь машин, среди которых Mercedes, Geländewagen, Jaguar, Nissan Teana. Материалы по данным автомобилям были переданы в московскую Госавтоинспекцию.

Как позднее РИА Новости рассказали в ГУ МВД по Москве, в течение часа нарушителей задержали на улице Артюхиной. На них составили административные протоколы.

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