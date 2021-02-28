В Москве несколько автомобилистов перекрыли Варшавское шоссе

В Москве несколько машин устроили опасные манёвры и спровоцировали перекрытие автомобильного движения на Варшавском шоссе.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«В 15:30 на Варшавском шоссе, 95с2, несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные манёвры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. ЦОДД выявил марки и номера авто нарушителей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в манёврах принимали участие восемь машин, среди которых Mercedes, Geländewagen, Jaguar, Nissan Teana. Материалы по данным автомобилям были переданы в московскую Госавтоинспекцию.

Как позднее РИА Новости рассказали в ГУ МВД по Москве, в течение часа нарушителей задержали на улице Артюхиной. На них составили административные протоколы.