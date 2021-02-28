Лётчики Балтийского флота провели учения по поиску подлодки противника

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Лётчики Балтийского флота на вертолётах Ка-27 провели учения по поиску подлодки условного противника в морском полигоне, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Лётчики Балтийского флота провели учения по поиску подлодки противника
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

«В ходе учения экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 выполнили задачи по поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением различных комплексов противолодочного вооружения», — говорится в пресс-релизе.

Учения проводились с использованием радиолокационных и гидроакустических средств.

После обнаружения координат условного противника лётчики с помощью авиационных бомб уничтожили специальную имитированную подводную цель.

В конце января «Взгляд» писал, что экипажи самолётов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск провели учения на Камчатке.

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