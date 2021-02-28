Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов
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«Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически… После избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы в том числе на их основе вести работу в парламенте», — приводит его слова пресс-служба Государственной думы.
По словам Володина, такие обязательства депутатов могли бы быть закреплены в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы, что в будущем позволило бы реализовывать эти предложения через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы.
«Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастёт точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», — подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин призвал достойно провести выборы в Госдуму.