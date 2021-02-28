В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве

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Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («убийство»).

Об этом сообщается на сайте столичного СК.

«По версии следствия, вечером 27 февраля 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Утренней в городе Москве, между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил потерпевшему колото-резаные ранения в область груди. От полученных повреждений мужчина 1973 года рождения скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок подозреваемый 1981 года рождения задержан на территории столицы».

«В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — добавили в СК.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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