Неверов сообщил о взломе аккаунта в Facebook

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Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что его аккаунт в Facebook взломали.
Неверов сообщил о взломе аккаунта в Facebook
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Ну что ж, вот и меня взломали. Попыток было несколько, в разных соцсетях, даже из Индии. Менял пароль», — написал политик в Facebook.

По его словам, мошенники решили «повеселиться» в комментариях и личной переписке.

Неверов добавил, что серьёзно задумался о «несколько другом формате своего присутствия» в социальных сетях.

Публикацию он сопроводил скриншотами, из которых следует, что вход в его аккаунт был выполнен в Краснодаре с устройства Apple. 

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