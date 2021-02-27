Послы США, Британии и Латвии возложили цветы к месту убийства Немцова

Послы США, Великобритании и Латвии Джон Салливан, Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш посетили место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

Как сообщается в Twitter посольств, дипломаты возложили цветы.

Пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс отметила, что Немцов «остаётся вдохновителем для многих, кто борется за справедливость, честность и свободу».

В британской дипмиссии подчеркнули, что политик «вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России».

В свою очередь, Риекстиньш написал, что для него «большая честь» быть вместе с коллегами, чтобы отдать дань уважения «истинному защитнику демократии».

Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. В 2017 году фигуранты дела получили от 11 до 20 лет заключения. Максимальный срок был назначен исполнителю убийства — бывшему офицеру внутренних войск Зауру Дадаеву.