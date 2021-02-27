Мэром Сургута избран депутат Андрей Филатов
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«За Филатова проголосовали 20 из 22 присутствующих депутатов», — цитирует её ТАСС.
На пост мэра города также претендовали замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин и сотрудник контрольно-счётной палаты Сургутского района Алла Сыч.
Они набрали по одному голосу.
«Филатов избран главной города Сургута. Решение подписано», — заявила председатель думы Сургута Надежда Красноярова.
Прежний глава Сургута Вадим Шувалов подал в отставку в декабре 2020 года. Он назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге избрали на должность главы города временно исполняющего полномочия мэра Алексея Орлова.