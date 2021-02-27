Мэром Сургута избран депутат Андрей Филатов

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Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Андрей Филатов избран главой города Сургута, сообщила в ходе заседания городского парламента председатель счётной комиссии Ольга Леснова.
Мэром Сургута избран депутат Андрей Филатов
  • © Пресс-служба Думы ХМАО - Югры

«За Филатова проголосовали 20 из 22 присутствующих депутатов», — цитирует её ТАСС.

На пост мэра города также претендовали замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин и сотрудник контрольно-счётной палаты Сургутского района Алла Сыч.

Они набрали по одному голосу.

«Филатов избран главной города Сургута. Решение подписано», — заявила председатель думы Сургута Надежда Красноярова.

Прежний глава Сургута Вадим Шувалов подал в отставку в декабре 2020 года. Он назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге избрали на должность главы города временно исполняющего полномочия мэра Алексея Орлова.

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