Собянин принял решение оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде. Соответствующее заявление он опубликовал на своём сайте.
Собянин принял решение оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде
  • РИА Новости

По словам Собянина, очевидно, что общественное мнение относительно установки памятника «разделилось примерно пополам», а само голосование «всё больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов». По мнению мэра, это «не очень хорошо», а для такого рода решений «требуется больше согласия людей».

«Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — заявил Собянин.

Он поблагодарил граждан, которые участвовали в дискуссии, и попросил их согласиться с этим решением.

«По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка ещё вернёмся и вместе примем правильное и разумное решение. Спасибо», — отметил он.

25 февраля в Москве началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади в центре города. 

Жителям города было предложено выбрать, кому будет установлен памятник: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.

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