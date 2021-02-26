В Назрани задержан экс-глава МВД Ингушетии

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Экс-глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров задержан по делу о применении насилия в отношении представителей власти на митинге в марте 2019 года. Об этом сообщил Следственный комитет.
В Назрани задержан экс-глава МВД Ингушетии
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Порогов находился в розыске с 2019 года.

«В рамках уголовного дела в городе Назрани Республики Ингушетия задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК России (организация применения насилия в отношении представителей власти)», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, по данным следствия, в марте 2019 года в Магасе местные жители во время несогласованного митинга «применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти». Тогда пострадали более 60 силовиков.

Следствие полагает, что Погоров «являлся одним из активных участников» мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта.

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