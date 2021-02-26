В Москве рассказали о планах по ремонту Щёлковского путепровода

В Москве проведут капитальный ремонт Щёлковского путепровода.

Об этом сообщает «Утро.ру».

В ходе ремонта будут восстановлены железобетонные опоры и балки пролётных строений, обновлено полотно моста, заменены металлоконструкции.

Проектная документация уже согласована, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На время ремонта полностью путепровод перекрыт не будет. Как минимум по трём полосам в каждом направлении проезд сохранится. Однако остановка автомобилей там будет запрещена, а скорость движения ограничена до 40 км/час, передаёт портал мэра и правительства.

Также останется возможность прохода для пешеходов.

Как ранее передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры.