В Москве рассказали о планах по ремонту Щёлковского путепровода
- © РИА Новости / Валерий Мельников
Об этом сообщает «Утро.ру».
В ходе ремонта будут восстановлены железобетонные опоры и балки пролётных строений, обновлено полотно моста, заменены металлоконструкции.
Проектная документация уже согласована, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
На время ремонта полностью путепровод перекрыт не будет. Как минимум по трём полосам в каждом направлении проезд сохранится. Однако остановка автомобилей там будет запрещена, а скорость движения ограничена до 40 км/час, передаёт портал мэра и правительства.
Также останется возможность прохода для пешеходов.
Как ранее передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры.