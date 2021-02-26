Очевидцы рассказали новые подробности ЧП в Нижнем Новгороде

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Спасателей и скорую помощь на место взрыва у метро в Нижнем Новгороде вызвали прохожие, которые услышали хлопок, а затем заметили дым и почувствовали запах гари.
Очевидцы рассказали новые подробности ЧП в Нижнем Новгороде
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Об этом Life.ru рассказали свидетели ЧП.

«Подошла ближе к метро, смотрю — такой уже столб дыма. Начали подходить ближе — дым усиливается, появился запах гари. Со мной рядом шла женщина, она вызвала спасательные службы», — поделилась местная жительница.

Жители дома, в свою очередь, рассказали, что услышали сильный грохот, после чего стали покидать здание.

«Мы сами толком не поняли, что произошло. Грохот страшный произошёл в квартире. Выскочила в коридор, соседка вся в слезах... Говорит, всё окно выбило. Все соседи на площадку выскочили, дети — все побежали спускаться скорее», — поделилась жительница дома.

Ранее ещё одна жительница рассказала телеканалу «360» подробности инцидента.

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