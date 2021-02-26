В Москве подвели итоги работы ФТС России в 2020 году

Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин сообщил, что в 2020 году ведомство перечислило в федеральный бюджет почти 5 трлн рублей.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В 2020 году товарооборот сократился на 15% и составил $560 млрд. Таможенной службой в доход федерального бюджета перечислено 4 трлн 752 млрд рублей. Это пропорционально уровню торгового оборота и почти на 8% больше оценки доходов, сформированной Минфином России», — сказал он на заседании коллегии по подведению итогов деятельности ФТС за 2020 год и постановке задач на 2021 год.

Булавин уточнил, что с помощью системы управления рисками в 2020 году в государственный бюджет дополнительно взыскано свыше 21 млрд рублей, возбуждено 420 уголовных дел и свыше 27 тыс. дел об административных нарушениях.

Ранее Владимир Булавин в интервью телеканалу НТВ рассказал о ситуации, которая сложилась в России с интернет-торговлей, и о мерах, которые должны быть приняты в этой сфере.