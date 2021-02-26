Автоэксперт предупредил о мошеннических схемах при продаже машин

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов предупредил о мошеннических схемах при продаже машин.

«Сейчас серые дилеры начинают продавать залоговые машины. Каждый месяц мы получаем по пять — десять звонков от покупателей, столкнувшихся с этой проблемой. Эти авто не ставятся на учёт в ГАИ. Наверное, люди просто следуют своей интуиции: понравилась машина — берут. Мошенники часто помогают сделать этот выбор», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, нередко покупатели проявляют излишнюю самоуверенность, полагая, что могут визуально определить состояние автомобиля.

«Можно воспользоваться услугами автоподборщиков. Так вы сведёте риски к минимуму: у подборщиков есть необходимые приборы, выходы, знания», — считает Славнов.

Он напомнил, что есть федеральные бесплатные источники для проверки истории машины, к примеру, реестр залогов.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.