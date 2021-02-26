В Удмуртии установят новые системы видеофиксации нарушений ПДД
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- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В Миндортрансе Удмуртии сообщили, что комплексы камер поступят в том числе и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги». В министерстве отметили, что на конец февраля в закупках находятся девять объектов камер фотовидеофиксации.
Установка первой партии камер запланирована на лето.
По сообщениям газеты «Известия», в ГИБДД рассказали о правилах поведения на дороге в зимний период.