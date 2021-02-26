В Удмуртии установят новые системы видеофиксации нарушений ПДД

На дорогах Удмуртии в 2021 году установят 25 комплексов автоматической фото– и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В Миндортрансе Удмуртии сообщили, что комплексы камер поступят в том числе и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги». В министерстве отметили, что на конец февраля в закупках находятся девять объектов камер фотовидеофиксации.

Установка первой партии камер запланирована на лето.

По сообщениям газеты «Известия», в ГИБДД рассказали о правилах поведения на дороге в зимний период.