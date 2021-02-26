Карантинные меры в Бурятии продлены до 31 марта
- РИА Новости
«Комплекс ограничительных мероприятий на территории региона продлён по 31 марта 2021 года включительно», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для имеющих хронические заболевания.
В республике продолжает действовать запрет на публичные массовые мероприятия.
2 февраля в Бурятии снова открылись детские развлекательные центры, которые не работали почти год из-за пандемии.