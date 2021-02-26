Карантинные меры в Бурятии продлены до 31 марта

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Ограничительные меры, введённые из-за ситуации с коронавирусом, продлены в Бурятии до 31 марта.
Карантинные меры в Бурятии продлены до 31 марта
  • РИА Новости

«Комплекс ограничительных мероприятий на территории региона продлён по 31 марта 2021 года включительно», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для имеющих хронические заболевания.

В республике продолжает действовать запрет на публичные массовые мероприятия.

2 февраля в Бурятии снова открылись детские развлекательные центры, которые не работали почти год из-за пандемии.

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