В Татарстане спрос на земельные участки увеличился на 30% в 2020 году

По данным аналитического исследования, проведённого специалистами «Авито Недвижимость», в 2020 году в Татарстане спрос на земельные участки вырос на 30%. При этом предложение в данном сегменте сократилось на 5%.

Об этом сообщает «Реальное время».

Несмотря на это, в республике наблюдается сокращение цен на участки под индивидуальное жильё и земли в садовых товариществах — на 7% и 9% соответственно.

Выросли в цене только земли промышленного назначения. Они стали дороже на 5%, достигнув стоимости 153 тыс. рублей за сотку.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.