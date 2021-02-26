В Татарстане спрос на земельные участки увеличился на 30% в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Несмотря на это, в республике наблюдается сокращение цен на участки под индивидуальное жильё и земли в садовых товариществах — на 7% и 9% соответственно.
Выросли в цене только земли промышленного назначения. Они стали дороже на 5%, достигнув стоимости 153 тыс. рублей за сотку.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.