В Крыму утвердили очередной этап строительства в МЦД «Артек»

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Главгосэкспертиза утвердила проект четвёртого этапа строительства детского лагеря «Солнечный» в МДЦ «Артек».
В Крыму утвердили очередной этап строительства в МЦД «Артек»
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию четвёртого этапа строительства и реконструкции детского лагеря «Солнечный», входящего в комплекс международного детского центра «Артек» в Крыму. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

На данном этапе предусмотрено строительство пешеходной эстакады и прокладка проезда между лагерями «Лазурный» и «Кипарисный».

Также построят одноэтажное здание и проложат новые сети хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения и водопровода.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», детский лагерь «Артек» возобновил приём детей со всей России с 29 января.

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