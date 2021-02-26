Эксперты рассказали о самых продаваемых автомобилях в мире в 2020 году

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Самым популярным новым автомобилем в мире в 2020 году признана модель Toyota Corolla. Реализовано 1 097 556 таких машин, что на 10,5% меньше по сравнению с 2019-м.
Эксперты рассказали о самых продаваемых автомобилях в мире в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Второе место занимает Toyota RAV4. Продано 995 762 таких автомобиля (+4,5%).

На третьей строчке — Honda CR-V (736 980 машин).

В топ-10 также попали Honda Civic, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Nissan Sylphy, Volkswagen Golf, Toyota Yaris и Honda Accord.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.

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