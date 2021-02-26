В Татарстане сообщили о работе 153 пунктов вакцинации от коронавируса

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В Татарстане увеличилось число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.
В Татарстане сообщили о работе 153 пунктов вакцинации от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время».

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов заявил, что число пунктов вакцинации от коронавируса в регионе увеличилось до 153, включая стационарные и мобильные пункты вакцинации на базе фельдшерско-акушерских пунктов.

На сегодняшний день в республике провакцинировано 75 922 человека, в том числе за сутки — 2172.

Второй компонент вакцины получили 13 620 человек.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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