В Татарстане сообщили о работе 153 пунктов вакцинации от коронавируса

В Татарстане увеличилось число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Реальное время».

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов заявил, что число пунктов вакцинации от коронавируса в регионе увеличилось до 153, включая стационарные и мобильные пункты вакцинации на базе фельдшерско-акушерских пунктов.

На сегодняшний день в республике провакцинировано 75 922 человека, в том числе за сутки — 2172.

Второй компонент вакцины получили 13 620 человек.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.