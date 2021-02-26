В московской больнице провели более 20 трансляций из «красной зоны» для cтудентов-медиков

Короткая ссылка
На кафедре терапии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и в одной из столичных больниц используют высокотехнологичное оборудование для дистанционного обучения студентов медицинских вузов.
В московской больнице провели более 20 трансляций из «красной зоны» для cтудентов-медиков
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Уже более 20 трансляций из «красной зоны» смогли посмотреть 460 студентов.

Для занятий врачи используют сервис «Удалённый помощник», работающий с помощью интерактивной платформы и очков дополненной реальности последнего поколения с камерой и микрофоном. Студенты с помощью новых технологий могут видеть и слышать всё, что делает специалист во время осмотра.

«В «красной зоне» врачи больницы имени С.И. Спасокукоцкого надевают очки виртуальной реальности, а профессор в лекционном зале использует удалённое подключение, чтобы провести осмотр перед студентами. Несмотря на сложное время, нашей кафедре удалось сохранить полноценный образовательный процесс», — рассказал заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ имени Евдокимова Аркадий Верткин.

Ранее, по сообщениям ФАН, Онищенко оценил качество дистанционного обучения школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить