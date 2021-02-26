В Севастополе задержали чиновника по подозрению в растрате 18 млн рублей

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По сообщениям УФСБ России по Республике Крым, в Севастополе задержан бывший директор Государственного бюджетного учреждения «Горсвет», который подозревается в растрате 18 млн рублей.
В Севастополе задержали чиновника по подозрению в растрате 18 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу региональной УФСБ.

По данным силового ведомства, в октябре 2019 года ГБУ «Горсвет» заключило с частной фирмой договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения на сумму 18 млн рублей. Вступив в сговор с руководителем фирмы, директор ГБУ подписал акт приёмки и произвёл взаиморасчёт за фактически невыполненные работы по условиям договора.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведутся следственные действия.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

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