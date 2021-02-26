В России за сутки проведено 265 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 265 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 265 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 февраля остаются 575 749 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 110,2 млн тестов на коронавирус.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга коронавирусной инфекции COVID-19.