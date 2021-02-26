Прокуратура просит вернуть дело о халатности полицейских в Кемерове

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Гособвинение заявило ходатайство суду о возвращении прокурору уголовного дела о халатности полицейских из Кемерова, которые в январе 2020 года не отреагировали на вызовы в дом, где была убита девушка.

«Суд вправе вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению в случае, если обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации обвиняемого как более тяжкого преступления. На основании этого, учитывая, что обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии в действиях Тарицына и Балашова (обвиняемые полицейские) тяжкого преступления, ходатайство возвратить уголовное дело прокурору», — приводит ТАСС слова гособвинителя.

Убийство девушки, в котором обвиняется её бывший молодой человек, произошло в январе прошлого года, однако история получила резонанс в феврале 2021 года, когда Следственный комитет обвинил в халатности двух полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112.

Из расшифровки следовало, что соседи пытались вызвать полицию, позвонив правоохранителям как минимум семь раз, однако те не приехали.

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