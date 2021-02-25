В Тверской области прошли совместные учения сил ВВС и ПВО

В Тверской области силы ПВО отразили воздушную атаку условного противника.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«По замыслу тренировок, боевые расчёты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов подразделений противовоздушной обороны должны были сдержать попытки истребительной авиации попасть в заданное воздушное пространство и нанести ракетно-бомбовые удары по наиболее значимым наземным объектам», — рассказали в пресс-службе.

В роли условного противника выступили авиационные группы Ленинградской армии ВВС. Лётчики отработали маневрирование и полёты на предельно малых высотах. Силы ПВО провели условное уничтожение воздушных целей с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет.

В совместных учениях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц авиационной, радиотехнической и зенитной ракетной техники.

Аналогичные тренировки прошли в Ленинградской, Нижегородской, Псковской, Воронежской областях и Карелии.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что авиация Северного флота провела учения по дозаправке топлива в воздухе.