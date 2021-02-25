Воробьёв заявил о намерении использовать Clubhouse для общения с жителями Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о намерении использовать социальную сеть Clubhouse для общения с жителями региона.
Воробьёв заявил о намерении использовать Clubhouse для общения с жителями Подмосковья
  • © Пресс-служба губернатора Московской области

«Мы тоже освоим, мы там будем, я в этом не сомневаюсь. Потому что мы должны быть в потоке. И наша цель — получить самое дорогое, что может быть, — доверие людей», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Представители подмосковного правительства уже общались с гражданами в Clubhouse. Беседа была посвящена инвестициям. Предприниматели узнали, как область помогает новым бизнесменам.

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