В РСТ оценили ситуацию с мировым туризмом в 2020 году

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев оценил ситуацию с мировым туризмом в 2020 году.

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» он заявил, что коллапс в сфере международных путешествий в 2020 году вызвал потерю экспортных доходов в мире на $1,3 трлн и закрытие от 120 млн рабочих мест.

Как отметил эксперт, мировой туризм пережил худший год в истории наблюдений. К примеру, количество международных прибытий в 2020-м упало на 74%.

Игнатьев выразил мнение, что восстановление сферы туризма будет предусматривать перезагрузку направлений, преобразование всего сектора туриндустрии.

«Туроператоры и турагенты получили новый шанс. Они становятся центром компетенции путешествий. Они будут востребованы вновь клиентами, потому что, как показала практика, организованные туристы, туристы, которые путешествуют по турпакетам, в условиях нестабильности являются более защищёнными», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с Грузией.