В РСТ прокомментировали ситуацию с открытием границ со странами ЕС

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с открытием границ со странами ЕС.
В РСТ прокомментировали ситуацию с открытием границ со странами ЕС
  • Pixabay

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» он заявил, что у РСТ много зарубежных представительств.

«Они говорят о том, что летом есть надежда, что начнут выдаваться визы гражданам России. Это прогноз от них», — сообщил Игнатьев.

По его словам, официальных данных пока нет, и многое зависит от ситуации с пандемией в этих странах.

«Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза неприемлема. Будет общее решение по всему ЕС», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с Грузией.

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