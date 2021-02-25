В РСТ прокомментировали ситуацию с открытием границ со странами ЕС

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с открытием границ со странами ЕС.

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» он заявил, что у РСТ много зарубежных представительств.

«Они говорят о том, что летом есть надежда, что начнут выдаваться визы гражданам России. Это прогноз от них», — сообщил Игнатьев.

По его словам, официальных данных пока нет, и многое зависит от ситуации с пандемией в этих странах.

«Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза неприемлема. Будет общее решение по всему ЕС», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с Грузией.