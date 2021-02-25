Эксперты назвали топ-10 маршрутов для самостоятельных путешествий по России

Эксперты Российского государственного университета туризма и сервиса составили топ-10 маршрутов для самостоятельных путешествий по стране.

Как заявил ректор вуза Александр Федулин на пресс-конференции в МИЦ «Известия», в список попали такие направления, как «Золотое кольцо», «Золотое кольцо Боспорского царства», «Императорский маршрут», «Усадебное кольцо» и «Турмаршруты по Крыму».

В перечень также вошли маршруты по Калининградской и Самарской областям, по Приморскому краю, Уралу и Кавказу.

Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.