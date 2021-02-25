Эксперты подсчитали расходы россиянок на косметику

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Эксперты рассказали о расходах россиянок на косметику.
Эксперты подсчитали расходы россиянок на косметику
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспресс-ретейлера «Самокат».

Как показало исследование, более 30% женщин увеличили свои расходы на косметику по сравнению с 2020 годом. Четверть россиянок (25,6%) заявили, что не готовы экономить даже в случае существенного снижения доходов.

Больше половины опрошенных (54,8%) рассказали, что обычно тратят на косметику до 5 тыс. рублей в месяц, а каждая шестая — до 10 тыс. рублей.

Также опрос показал, что 46% россиянок покупают косметику онлайн. Среди причин отказа от покупок в торговых центрах: слишком навязчивые консультанты (36%), большое скопление людей (17%) и отсутствие свободного времени (31%), отметил директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожко.

Выбирая косметику, россиянки ориентируются на отзывы в интернете (26%), изучают состав (22%), а прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых только 17%.

Ранее, как сообщало ФАН, в Российском совете торговых центров прокомментировали ситуацию с посещаемостью до и после пандемии.

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