В Калининградской области рассказали о дополнительном финансировании соцсферы

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Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский заявил о том, что на финансирование соцсферы региона дополнительно выделено 3,8 млрд рублей.
В Калининградской области рассказали о дополнительном финансировании соцсферы
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает «Янтарный край».

Это стало возможным благодаря успешному завершению прошлого финансового года, по итогам которого на счёте областного бюджета сформировался резерв.

«Это связано в том числе и с перевыполнением плана по доходам более чем на 600 млн рублей. Свыше 2 млрд рублей уже запланировано на финансирование дефицита, ещё 1,4 млрд рублей будет направлено на приоритетные расходы», — отметил руководитель ведомства.

С учётом внесённых изменений доходы областного бюджета на 2021 год составят 125,4 млрд рублей, расходы — 131 млрд рублей, дефицит — 5,6 млрд рублей. Дефицит областного бюджета будет снижаться, в 2022 году он составит 3,9 млрд, а в 2023 году — 1,2 млрд рублей.

Ранее в Ижевске рассказали о мероприятиях, прошедших в регионе в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Культура».

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