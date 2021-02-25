В Калининградской области рассказали о дополнительном финансировании соцсферы

Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский заявил о том, что на финансирование соцсферы региона дополнительно выделено 3,8 млрд рублей.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Это стало возможным благодаря успешному завершению прошлого финансового года, по итогам которого на счёте областного бюджета сформировался резерв.

«Это связано в том числе и с перевыполнением плана по доходам более чем на 600 млн рублей. Свыше 2 млрд рублей уже запланировано на финансирование дефицита, ещё 1,4 млрд рублей будет направлено на приоритетные расходы», — отметил руководитель ведомства.

С учётом внесённых изменений доходы областного бюджета на 2021 год составят 125,4 млрд рублей, расходы — 131 млрд рублей, дефицит — 5,6 млрд рублей. Дефицит областного бюджета будет снижаться, в 2022 году он составит 3,9 млрд, а в 2023 году — 1,2 млрд рублей.

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