В Калининградской области рассказали о дополнительном финансировании соцсферы
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Это стало возможным благодаря успешному завершению прошлого финансового года, по итогам которого на счёте областного бюджета сформировался резерв.
«Это связано в том числе и с перевыполнением плана по доходам более чем на 600 млн рублей. Свыше 2 млрд рублей уже запланировано на финансирование дефицита, ещё 1,4 млрд рублей будет направлено на приоритетные расходы», — отметил руководитель ведомства.
С учётом внесённых изменений доходы областного бюджета на 2021 год составят 125,4 млрд рублей, расходы — 131 млрд рублей, дефицит — 5,6 млрд рублей. Дефицит областного бюджета будет снижаться, в 2022 году он составит 3,9 млрд, а в 2023 году — 1,2 млрд рублей.
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