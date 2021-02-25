На Ставрополье больницы возвращаются к штатному графику работы

В пресс-службе Министерства здравоохранения Ставропольского края сообщили, что в ближайшее время более 900 коек специализированного фонда вернут в обычный режим работы.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Реструктуризация коечного фонда, задействованного для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, будет проводиться в три этапа. Завершена эта работа будет до конца апреля текущего года», — заявили в Минздраве региона.

Часть коек, ранее использовавшихся для лечения пациентов с коронавирусом, теперь будет выделена для их реабилитации.

«Всего в районных и городских больницах будет 882 таких койки», — сказала заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталия Звягинцева.

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