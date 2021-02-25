На Ставрополье больницы возвращаются к штатному графику работы
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Об этом сообщает newstracker.ru.
«Реструктуризация коечного фонда, задействованного для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, будет проводиться в три этапа. Завершена эта работа будет до конца апреля текущего года», — заявили в Минздраве региона.
Часть коек, ранее использовавшихся для лечения пациентов с коронавирусом, теперь будет выделена для их реабилитации.
«Всего в районных и городских больницах будет 882 таких койки», — сказала заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталия Звягинцева.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.