В Ростовской области произошёл пожар на территории предприятия

В городе Шахты Ростовской области произошло возгорание на территории предприятия «Химпэк».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что к настоящему моменту площадь пожара достигла 900 кв. м.

В пресс-службе областного главка МЧС уточняют, что эвакуация людей не потребовалась. Угрозы распространения огня нет.

Роспотребнадзор исследует воздух на предмет превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошёл пожар в производственном здании на площади 100 кв. м.