В Ростовской области произошёл пожар на территории предприятия

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В городе Шахты Ростовской области произошло возгорание на территории предприятия «Химпэк».
В Ростовской области произошёл пожар на территории предприятия
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что к настоящему моменту площадь пожара достигла 900 кв. м.

В пресс-службе областного главка МЧС уточняют, что эвакуация людей не потребовалась. Угрозы распространения огня нет.

Роспотребнадзор исследует воздух на предмет превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошёл пожар в производственном здании на площади 100 кв. м.

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