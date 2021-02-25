В Ростовской области произошёл пожар на территории предприятия
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что к настоящему моменту площадь пожара достигла 900 кв. м.
В пресс-службе областного главка МЧС уточняют, что эвакуация людей не потребовалась. Угрозы распространения огня нет.
Роспотребнадзор исследует воздух на предмет превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошёл пожар в производственном здании на площади 100 кв. м.