В Москве начались медосмотры возможных участников исследования «Спутника Лайт»

Потенциальные участники исследования однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начали проходить медосмотры в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал комплекса социального развития столицы.

«Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начали проходить медицинские обследования. Преимущество «Спутника Лайт» в том, что прививка потребуется всего одна», — говорится в заявлении.

Уточняется, что за здоровьем участников исследования будут следить врачи. К тому же они будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовало исследование оценки эффективности и безопасности вакцины «Спутник Лайт».