В Москве начались медосмотры возможных участников исследования «Спутника Лайт»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал комплекса социального развития столицы.
«Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начали проходить медицинские обследования. Преимущество «Спутника Лайт» в том, что прививка потребуется всего одна», — говорится в заявлении.
Уточняется, что за здоровьем участников исследования будут следить врачи. К тому же они будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.
Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовало исследование оценки эффективности и безопасности вакцины «Спутник Лайт».