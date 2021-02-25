В Москве начались медосмотры возможных участников исследования «Спутника Лайт»

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Потенциальные участники исследования однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начали проходить медосмотры в Москве.
В Москве начались медосмотры возможных участников исследования «Спутника Лайт»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал комплекса социального развития столицы.

«Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начали проходить медицинские обследования. Преимущество «Спутника Лайт» в том, что прививка потребуется всего одна», — говорится в заявлении.

Уточняется, что за здоровьем участников исследования будут следить врачи. К тому же они будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовало исследование оценки эффективности и безопасности вакцины «Спутник Лайт».

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