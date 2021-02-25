В Кремле оценили успехи КНР в борьбе с нищетой

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В России приветствуют победу Китая над абсолютной нищетой, одержанную вопреки пандемии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле оценили успехи КНР в борьбе с нищетой
  • Reuters

«Мы приветствуем успехи наших китайских партнёров. Китай — это очень большая страна с очень большим населением», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, такие успехи говорят о планомерности развития, несмотря на все сложности кризиса, связанного с коронавирусом.

Он отметил, что в Китае, несмотря на все сложности, удалось поступательно поддерживать развитие.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью: за последние восемь лет почти 100 млн человек смогли подняться над чертой бедности.

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